На берегу реки нашли тело российского депутата

В Свердловской области выясняются обстоятельства и проводится проверка по факту гибели депутата думы города Арамиль от КПРФ Валерия Блинова. Об этом в понедельник, 27 декабря, Ленте.ру рассказал официальный представитель регионального управления Следственного Комитета России (СКР) Александр Шульга.

По данным следствия, тело мужчины было найдено возле реки Сысерть на улице Пролетарская. Как пояснил «Ленте.ру» официальный представитель региональной полиции Валерий Горелых, обстоятельства уточняются, однако, по предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.

Издание Znak.com со ссылкой на источник в партии сообщает, что Валерий Блинов до смерти замерз на улице после возможного удара по голове. Причины нападения неизвестны.

Издание отмечает, что погибший депутат являлся ветераном МВД в отставке, проработавшим в правоохранительной системе 18 лет. В 2005 году он закончил службу в должности руководителя спецотдела регионального СОБР. За годы службы Блинов был награжден двумя орденами «Мужества», участвовал в освобождении заложников.