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Клиент купил чашку чая за пять тысяч рублей и помог хозяйке кафе воплотить мечту

Посетитель кафе помог владелице воплотить мечту о благотворительном празднике в реальность

Фото: Unsplash

В Эйгберте, пригород Ливерпуля, мужчина купил чашку чая за 50 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей) вместо 2,5 фунта стерлингов (247 рублей) и помог хозяйке кафе воплотить мечту о благотворительном празднике в реальность. Об этом сообщает Liverpool Echo.

42-летняя соосновательница и управляющая кафе Брейди Мэлони рассказала, что однажды в заведение пришел посетитель, которого она, скорее всего, не видела раньше. Точно определить, кто был перед ней, она не смогла из-за медицинской маски. Клиент заказал чашку чая, и когда пришло время оплатить заказ, он вынул из кошелька несколько купюр.

Мэлони удивилась и сказала, что мужчина дал ей слишком много денег, однако он не согласился и ответил, что и этой суммы недостаточно. Оказалось, что клиент узнал про благотворительную акцию, которую владелица кафе планировала провести в кафе вместе с партнером по бизнесу, 44-летней Кэт Уильямс, и захотел ее поддержать.

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В Рождество женщины будут в течение нескольких часов наливать бесплатные напитки и угощать нуждающихся выпечкой. Еще одна цель мероприятия — создать пространство для тех, кому не с кем разделить радость праздника.

Добрый поступок мужчины растрогал Мэлони до слез, и она сразу же рассказала о случившемся Уильямс.

Ранее сообщалось, что компания из 24 человек оставила официантке 148 тысяч рублей чаевых. Женщина не поверила в происходящее и спросила, можно ли ей поделиться наличными с коллегами, которые тоже были в шоке от доброго жеста посетителей.

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Евгения Черкасова
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