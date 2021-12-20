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Официантка получила 148 тысяч рублей чаевых от посетителей кафе

Клиенты кафе оставили официантке 148 тысяч рублей чаевых

Фото: Shutterstock

Компания из 24 человек пришла в кафе в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, и оставили официантам огромные чаевые. Об этом сообщает KRQE.

Майк Картер — постоянный посетитель кафе «У Вика», старомодного заведения, где кормят яичницей с беконом. Мужчина посещает кафе раз в неделю вместе со своими партнерами по бизнесу.

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Недавно Картер вместе с 23 друзьями решил отблагодарить сотрудников заведения. Всей компанией они собрались на бранч, заказали еду и оставили щедрые чаевые. Официантка получила от клиентов более двух тысяч долларов (148,4 тысячи рублей). Женщина не поверила в происходящее и спросила, можно ли ей поделиться наличными с коллегами, которые тоже были в шоке от доброго жеста посетителей.

Картер рассказал, что идея пришла ему в голову после того, как он прочитал в соцсетях пост о похожей истории. «Я поделился этим постом, и друзья начали подбивать меня осуществить эту идею», — пояснил он.

Американец надеется, что добрый жест подстегнет и других людей поступить похожим образом.

Ранее сообщалось, что нуждавшаяся в деньгах официантка из американского города Морроу, штат Джорджия, получила огромные чаевые от незнакомцев благодаря посту посетительницы в соцсети. Увидевшие пост пользователи начали переводить деньги ей на счет.

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Алиса Дмитриева
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