Россияне получат новый доступ к многомиллионной библиотеке видео

«ВКонтакте» подвела итоги года и анонсировала новые продукты — отдельное мобильное приложение платформы VK Видео. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Отмечается, что новое приложение станет удобной точкой входа в многомиллионную библиотеку контента видеосервисов экосистемы VK и предоставит зрителям новый опыт взаимодействия. Россияне смогут быстро перейти к персонализированным подборкам фильмов, сериалов, телешоу, спортивных матчей и киберспортивных трансляций, а также роликов, загруженных пользователями видеосервисов VK. В этом помогут собственный поисковый сервис видеоплатформы и система рекомендаций, построенная на алгоритмах машинного обучения.

По словам СТО «ВКонтакте», VK Видео и VK Звонков Александра Тоболя, в этом году ключевым направлением технологической стратегии команды стало прорывное развитие технологий в области видео и конференц-связи, алгоритмов машинного обучения на платформе и ускорение доставки контента за счет сетевой оптимизации. «В 2021-м "ВКонтакте" одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC — мы в два раза ускорили доставку контента. Кроме того, VK Звонки стали первой платформой, где неограниченное количество участников могут одновременно подключаться к онлайн-встрече с аудио и видео, а новая видеоплатформа VK Видео уже на старте стала № 1 в России по размеру ежедневной аудитории», — рассказал он.

Тоболь также отметил, что отдельно десктопное приложение VK Звонков, запущенное в этом году, а также новое мобильное приложение VK Видео, которое появится в 2022 году, предоставят всем пользователям VK возможность ощутить всю пользу и преимущества передовых технологий экосистемы во время работы, учебы, отдыха, общения с друзьями и решения повседневных дел.