Британия назвала Россию «враждебным государством»

Министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что Китай, Россия и Иран враждебно настроены по отношению к Соединенному Королевству. Его слова приводит Telegraph.

«Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах», — сказал он.

По его словам, Китай, Россия и Иран могут проводить и проводят информационные операции. В качестве четвертой «враждебной» страны Хайндс назвал Северную Корею.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал высказывания о «враждебности» России. «Россия вообще не становилась враждебной ни к какой части мира, определенная часть мира считает нас своими противниками. Это мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет, это нас объявляют», — подчеркнул Путин на заседании Совета по правам человека.