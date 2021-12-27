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Британия назвала Россию «враждебным государством»

Британский министр Хайндс: РФ враждебно настроена по отношению к Соединенному Королевству
Дэмиан Хайндс

Дэмиан Хайндс . Фото: Peter Nicholls / Reuters

Министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что Китай, Россия и Иран враждебно настроены по отношению к Соединенному Королевству. Его слова приводит Telegraph.

«Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах», — сказал он.

По его словам, Китай, Россия и Иран могут проводить и проводят информационные операции. В качестве четвертой «враждебной» страны Хайндс назвал Северную Корею.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал высказывания о «враждебности» России. «Россия вообще не становилась враждебной ни к какой части мира, определенная часть мира считает нас своими противниками. Это мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет, это нас объявляют», — подчеркнул Путин на заседании Совета по правам человека.

Марина Совина
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