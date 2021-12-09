Путин высказался о «враждебности» России

Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывания о «враждебности» России, сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что Россия не становилась никому врагом. Определенная часть мира считает страну своим противником, подчеркнул он.

Ранее Путин назвал опасными попытки НАТО осваивать территорию Украины. Он призвал не перекладывать на Россию ответственность за ситуацию на Украине, поскольку именно Североатлантический альянс увеличивает военный потенциал у российских границ.

