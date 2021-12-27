Названы два пути для Молдавии в будущем

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика может стать частью Евросоюза, однако она стремится сохранить конструктивные отношения с Россией, сообщает телеканал Pro TV.

Санду назвала два пути для Молдавии в будущем: она рассказала о желании республики вступить в ЕС и не потерять при этом поддержку России.

«Я думаю, что Молдавия может стать членом Европейского Союза — это вполне реально. Многое зависит от нас, от того, как мы будем реализовывать реформы», — подчеркнула она.

Президент Молдавии добавила, что многое зависит от ситуации в регионе, поскольку республике для развития требуются мир и покой. По ее словам, страна развивает двусторонние отношения со странами-членами ЕС. Санду выразила надежду, что ее многочисленные визиты в Евросоюз также способствуют евроинтеграции Молдавии.

«Мы рассчитываем, что другие страны будут уважать наши стремления. Тот факт, что мы хотим развивать отношения с ЕС, не значит, что у нас не может быть конструктивного диалога с Россией, есть страны ЕС, у которых хорошие отношения с Россией», — добавила лидер республики.

В 2014 году правительство Молдавии подписало в Брюсселе соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Оно приобрело полную силу в 2015 году. Санду и правительство премьера Натальи Гаврилицы в области внешней политики стремятся к европейской интеграции.