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Названы главные победители и неудачники на фондовом рынке Европы

Bloomberg назвал наиболее подорожавшие и подешевевшие компании Европы

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Опрошенные Bloomberg управляющие инвестфондами назвали главных победителей и неудачников европейского фондового рынка 2021 года — наиболее подорожавшие и подешевевшие компании региона.

Собеседники агентства отмечают, что уходящий год стал неудачным для тех, кто добился хороших результатов в 2020-м на фоне начала пандемии COVID-19, а также для компаний, специализирующихся на зеленой энергетике. При этом год оказался успешным для банков. Респонденты ожидают в 2022-м продолжения ажиотажа, несмотря на ужесточение центробанками многих стран денежно-кредитной политики, которое в обычных условиях должно привести к перенаправлению вложений из долевых инструментов в долговые.

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Среди банков наибольшего прогресса в капитализации (совокупной рыночной стоимости акций) добились итальянский UniCredit (плюс 75 процентов), французская группа Societe Generale (плюс 71 процент), испанский Sabadell (плюс 61 процент).

Также среди наиболее подорожавших компаний оказалось сразу несколько шведских компаний (инвестиционная EQT — плюс 145 процентов, специализирующаяся на репродуктивных услугах Vitrolife — плюс 142 процента, компания по строительству социальной инфраструктуры SBB — плюс 120 процентов), а также швейцарский производитель часов Watches of Switzerland, владеющий брендом Rolex (плюс 137 процентов), и бельгийский автодилер D’Ieteren Group (плюс 137 процентов).

Наибольшие потери капитализации в уходящем году понесли сервисы доставки, например, Delivery Hero (минус 24 процента), deliveroo (минус 45 процентов), производитель программного обеспечения для удаленного контроля компьютеров TeamViewer (минус 73 процента). В секторе возобновляемой энергетики неудача постигла Siemens Gamesa (минус 37 процентов) и Systems (минус 33 процента).

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Платон Щукин
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