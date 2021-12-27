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Стилисты раскрыли утомительные детали в работе со звездами

Стилистка Кнокс рассказала, что ей приходилось искать любимые трусы клиентов в ливень

Фото: Alexis Knox

Известные стилисты раскрыли утомительные и неприятные детали, с которыми они сталкивались во время работы со знаменитостями. Интервью с ними публикует Daily Mail.

Британка Алексис Кнокс, сотрудничавшая на протяжении 15 лет со звездами Майли Сайрус, Бруно Марсом и группой Little Mix, рассказала, что часто ей приходилось искать любимые трусы клиента определенного бренда в ливень за полчаса до закрытия магазинов. По ее словам, она также постоянно нервничала, когда возвращала в бутики дорогие одежду и украшения после съемок.

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«Заработок стилиста всегда варьируется от 200 до двух тысяч фунтов (от 19 до 196 тысяч рублей) в день. Иногда ты вообще работаешь бесплатно, а бывает клиент расщедрится и вызывает для тебя автомобиль с личным водителем или берет с собой в частный самолет», — пояснила она и добавила, что стилист должен быть свободен для работодателя в любое время.

В то же время специалистка Рейчел Фанкони (Rachel Fanconi) с 25-летним стажем назвала минусом профессии ненормированный график. Женщина подчеркнула, что часто ей приходилось работать с клиентами на съемках и публичных мероприятиях более 12 часов в день.

Собеседница издания Миранда Холдер (Miranda Holder) также пожаловалась на чересчур долгие рабочие дни. «Я стараюсь разделять свою нагрузку, но нередко мне приходится проводить за работой более 18 часов в день, при том что в сутках всего 24 часа. Такова участь всех стилистов», — заключила героиня материала.

В августе блогерша Эш (Ash) поделилась информацией о трудностях работы в секонд-хенде. По ее словам, посетитель сдал в магазин подержанных вещей пару обуви для перепродажи, на подошве которой оказались фекалии. Вдобавок многие покупатели приносят одежду и обувь якобы люксовых брендов, которые оказываются подделкой.

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Майя Пономаренко
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