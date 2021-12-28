Выступившего с 13-часовым последним словом россиянина осудили на 12 лет

В Санкт-Петербурге суд дал 12 лет общего режима россиянину, который произносил свое последнее слово на протяжении 13 часов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что за 2011-2013 годы Евгений Парамонов и несколько его соучастников провернули 56 мошеннических преступлений с НДС на общую сумму 300 миллионов рублей.

Когда подсудимому дали последнее слово, он зачитывал его в течение 13 часов. Все это время Парамонов пытался доказать, что не виновен и вины не признает. Кроме него сроки от пяти до семи лет получили его сообщники, но им суд назначил условное наказание.

За время расследования Парамонов успел подать к региональным УФСИН, ГУ МВД, изоляторам и другим учреждениям более 700 исков на общую сумму 150 миллионов рублей по поводу условий содержания в пенитенциарных учреждениях.

Удовлетворен был лишь один из них на сумму 30 тысяч рублей. Парамонов жаловался на тюремные прогулки, которые не способствовали укреплению здоровья, «унижающее достоинство» содержание в камере, звуки газонокосилки и прочие неудобства.

