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Лукашенко назвали коррупционером года

OCCRP: Александр Лукашенко признан «Коррупционером года — 2021»

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «Коррупционером года — 2021». Соответствующая информация опубликована на сайте.

Представители центра уточнили, что «последний диктатор Европы» удостоился признания «за потворство организованной преступности и коррупции». Итоги подводили жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции. Лукашенко — первый из рекордных 1166 претендентов, заявили в центре.

«В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел», — рассказал координатор жюри, сооснователь OCCRP Дрю Салливан.

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OCCRP обвинили президента в принудительной посадке самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем и его девушкой Софьей Сапегой на борту, в «организации потоков государственных средств олигархам, близким его семье», в провокации миграционного кризиса на границе с Польшей и потворстве распространению дезинформации о коронавирусе.

В список главных коррупционеров 2021-го также вошли экс-президент Афганистана Ашраф Гани, президент Сирии Башар Асад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

Елизавета Наумова
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