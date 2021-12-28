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Умер прославившийся благодаря пластическим операциям герой популярного мема

AFP: во Франции умер шоумен Григорий Богданов, прославившийся пластическими операциями

Фото: Bigmatbasket / Wikipedia

Телеведущий и герой популярного мема Григорий «Гришка» Богданов, прославившийся вместе со своим братом-близнецом Игорем Богдановым благодаря пластическим операциям, умер во Франции. Об этом сообщило в Twitter французское информагентство AFP со ссылкой на агента Богданова.

Богданов скончался в парижской больнице, уточнило AFP. На момент смерти ему было 72 года. «Окруженный любовью своей семьи и близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года», — сообщила семья шоумена в заявлении. Причина смерти телеведущего не раскрывается.

Близнецы Игорь и Григорий Богдановы родились во Франции в семье русского художника Юрия Остасенко-Богданова. Братья вели научно-популярные программы на французском телевидении.

Маргарита Щигарева
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