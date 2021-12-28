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В России захотели создать аналог Booking.com

Вице-премьер Чернышенко допустил создание в России аналога сайта бронирования Booking.com

Фото: Pixabay

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко допустил, что в будущем в России появится отечественный аналог международного сервиса поиска и бронирования номеров отелей Booking.com, сообщает РИА Новости.

Чернышенко подчеркнул, что Россия захотела создать новую туристическую инфраструктуру и вывести внутренний туризм на новый уровень. Предполагается, что в стране появятся «сотни новых гостиниц и туристических комплексов» для отдыха в любое время года. Поэтому политик допустил создание в России аналога сайта Booking.com.

«При этом, напомню, одна из национальных целей, поставленных президентом — это цифровая трансформация. И будет логичным, развивая внутренний туризм, разрабатывать отечественные цифровые сервисы в индустрии гостеприимства. Это позволит нам сделать комфортным не только отдых, но и процесс подготовки к нему», — отметил Чернышенко.

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Российский вице-премьер подчеркнул, что в стране есть возможности для создания аналога Booking.com есть. Он назвал эту систему удобной для многих россиян, поскольку «ней собраны множество гостиниц и отелей, которые можно сравнить между собой, отсортировывать по цене и категории звездности, узнавать в режиме онлайн о наличие свободных номеров на необходимые даты».

«Это значительно экономит время и средства туристов», — заключил он.

Ранее россиянин раскрыл способ бронировать отели без наценки. В этом вопросе он призвал обращаться за помощью к турагентам.

Марина Совина
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