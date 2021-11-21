Россиянин раскрыл способ бронировать отели без наценки

Россиянин, имеющий 15-летний опыт работы индивидуальным турагентом, раскрыл способ сэкономить при бронировании отелей. Своими рекомендациями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По его словам, большинство онлайн-сервисов делают «приличную» розничную наценку к реальной стоимости размещения. Поэтому он призвал не выбирать отели самостоятельно, а обращаться к туроператорам, у которых есть доступ к агентским тарифам по себестоимости и B2B-системам бронирования.

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Для примера он рассмотрел несколько вариантов размещения с заездом 1 декабря и сравнил цены при разных форматах бронирования. Таким образом, сутки в InterContinental Moscow Tverskaya в Москве на Booking.com стоят 12,4 тысячи рублей. Однако по агентскому тарифу цена равна 9,3 тысячи рублей.

В отеле Radisson Blu Hotel в Дубае экономия составила 3,8 тысячи рублей (13,6 тысячи рублей на онлайн-сервисе против 9,8 тысячи у турагента). В гостинице Riu Palace Maldivas на Мальдивах — 6,9 тысячи рублей (39,8 тысячи рублей против 32,9 тысячи).

Ранее, в октябре, эксперты туриндустрии назвали вторник самым выгодным днем недели для покупки авиабилетов. Уточняется, что лучше всего это делать днем. «Никогда не покупайте билеты в праздничные или выходные дни, цена значительно увеличивается», — посоветовали они.