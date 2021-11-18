Турецкие отели нашли способ сэкономить на туристах

Введенные ограничения из-за пандемии в турецких отелях позволили сократить пищевые отходы до 40 процентов. О таком способе экономии пишет Haberler.com.

Так, из-за коронавируса многие отели Турции были вынуждены отказаться от классической концепции «все включено» — в рамках такого формата туристы могли накладывать себе еду со шведского стола в неограниченных объемах. Теперь, когда раздачей блюд занимается персонал гостиницы, уменьшилось не только количество тарелок на столах отдыхающих, но и средняя порция пищи.

Несмотря на то что туристы также могут подходить неограниченное число раз за новыми блюдами, порционная выдача позволила сократить количество пищевых отходов на 30-40 процентов. Также представители туротрасли нашли еще одно преимущество коронавирусных ограничений — многие постояльцы избавились от нездоровой привычки класть сладкую, соленую, кислую и горькую пищу на одну тарелку.

«Возможно, это единственное преимущество коронавируса. Отдыхающие берут только то, что действительно хотят съесть — такое потребление значительно сокращает пищевые отходы, а следовательно, мы закупаем меньше еды», — отмечают специалисты.

Ранее в ноябре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предсказала снижение стоимости отдыха в Турции в ближайшее время. По ее словам, это произойдет в связи с низким туристическим сезоном в ноябре-декабре.