Россиянка раскрыла схему обмана туристов в гостинице Антальи

Российянка отдохнула в Анталье в осенний период и пожаловалась на обман при заселении

Россиянка, посетившая провинцию Анталья, раскрыла схему обмана туристов в одной из гостиниц курорта и поделилась впечатлениями об отдыхе в осенний период. Наблюдения девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница рассказала, что во время отпуска в Турции она остановилась в пятизвездочной гостинице, где во время заселения ей предложили оставить положительный отзыв о месте размещения на различных онлайн-платформах. Взамен туристке пообещали «приятные вознаграждения» в виде дополнительного ужина в ресторане отеля, сеанса массажа, либо сувенирных подарочных наборов.

«Вообще не стоит верить чересчур восторженным отзывам. Гостиница и правда неплохая, но не делюкс», — высказалась россиянка.

Кроме того, девушка заявила, что отдых после окончания туристического сезона «не такой уж веселый». «Анимации совсем нет. Единственное вечернее развлечение — наблюдать за разноцветной музыкальной подсветкой отеля или слушать на пляже шум моря. Никаких шоу или развлечений для детей тут также нет», — поделилась она.

Также туристка отметила, что после отъезда большего количества отдыхающих, в отеле перестали готовить национальную еду. «Никаких турецких лепешек, только наггетсы, картошка фри и бургеры. Все приносят из основного ресторана, а не готовят на месте, поэтому еда холодная и невкусная», — пожаловалась путешественница.

Ранее в октябре россиянин раскрыл распространенные уловки, на которые часто попадаются неопытные туристы, а также поделился советами, как избежать обмана на отдыхе. Так, мужчина посоветовал игнорировать посторонних людей, кто поджидает выходящих из аэропорта туристов, навязывая им свою помощь.

