Жительница Крыма рассказала о распространенной схеме обмана туристов

Россиянка, живущая в Крыму, раскрыла одну распространенную схему обмана туристов на курорте, и рассказала, как не попасться на уловку мошенников. Информацией девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Крымчанка рассказала, что любит ходить в пешие походы по полуострову, однако, по ее словам, для того, чтобы посетить отдельные места, необходимо оформлять специальный пропуск. Для этого все туристы, в том числе и местные, должны сообщить заповеднику свои данные, отправить скан паспорта с регистрацией. При этом приезжие путешественники обязаны заплатить сбор.

Как отметила девушка, если пренебречь этими правилами, то «при встрече с лесником можно нарваться на штраф» до четырех тысяч рублей. Тем не менее, россиянка напомнила, что сотрудник заповедника должен иметь при себе удостоверение, а также быть одетым в специальную форму с нашивками. Кроме того, с туристов не имеют права брать деньги на месте — вместо этого оформляется протокол.

«Так что обязательные условия: удостоверение, форма с нашивками и протокол. Никто другой не имеет право требовать от вас пропуска и штрафовать», — предостерегла крымчанка.

В заключение россиянка вспомнила историю, как к ее знакомым стала «докапываться» неизвестная женщина, требуя показать пропуска и обвиняя в нарушении целостности тропы. «Имейте ввиду, что человек должен быть при форме и с удостоверением», еще раз напомнила девушка.

Ранее в октябре российский турист, побывавший на отдыхе в Евпатории, раскрыл схему обмана посетителей в одной из местных шашлычных. Так, мужчина выяснил, что заведение рассчитывает вес сырого изделия, а не выход готового блюда.