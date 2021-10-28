Часто путешествующий россиянин раскрыл главные схемы обмана туристов за границей

Российский путешественник раскрыл распространенные уловки, на которые часто попадаются неопытные туристы, а также поделился советами, как избежать обмана на отдыхе. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин призвал туристов быть внимательными в чужой стране и «относиться ко всему с подозрением». По его мнению, в незнакомом месте человек часто не может сконцентрироваться и теряет бдительность, чем пользуются мошенники.

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Путешественник посоветовал игнорировать посторонних людей, кто поджидает выходящих из аэропорта туристов, навязывая им свою помощь. «Они будут предлагать вам такси, просто давать советы, расспрашивать где вы будете жить и так далее. Даже на первый взгляд безобидный совет может влететь вам в копеечку», — объяснил схему обмана автор блога. По словам мужчины, при необходимости обратиться с вопросом безопаснее к другим местным жителям, которые не проявляют внимания к иностранцам.

Кроме того, данное правило, применимо ко многим другим ситуациям. Путешественник отметил, что если туриста предлагают куда-то отвести, то в 90 процентах случаев это обман.

«К примеру, в Турции могут предложить помощь с покупкой билета на автобус. Вас приведут к той кассе, где цена будет выше, а "помощник" потом получит процент за то, что привел вас», — предупредил россиянин.

Ранее в сентябре россиянка, работающая в Турции турагентом, притворилась обычной туристкой и раскрыла главные уловки отельных гидов. Так, девушка побывала на информационной встрече с представителем туристической компании, которая проводится в первые дни отдыха, и вычислила основные способы обмана постояльцев.