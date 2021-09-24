Россиянка побывала в Турции и раскрыла главные уловки отельных гидов

Россиянка, работающая в Турции турагентом, притворилась обычной туристкой и раскрыла главные уловки отельных гидов. О своем опыте она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, девушка побывала на информационной встрече с представителем туристической компании, которая проводится в первые дни отдыха, и вычислила основные способы обмана постояльцев.

Первое, что возмутило автора, это опоздание гида на полчаса и его фраза «Не покупают экскурсии только нищеброды». Кроме того, турагент удивилась требованию сдать HES-коды для продления и активации. (HES-код необходим для того, чтобы у властей была возможность связаться с отдыхающими на случай, если выяснится, что они контактировали с зараженными коронавирусом во время поездки — прим. «Ленты.ру»).

По словам девушки, HES-коды действуют полгода и являются личным документом, без которого туриста могут не пустить в магазин или в общественный транспорт. «Забрать он их собирался для того, чтобы запуганные им туристы не посмели взять экскурсии где-то в другом месте», — предположила она.

Также турагент отметила, что отельный гид не имеет права забирать у постояльца страховку, без которой якобы невозможно выйти за пределы гостиницы. Она добавила, что отдыхающих «запугивают» специально, чтобы они покупали экскурсии только через своего туроператора.

Ранее в августе российским туристам раскрыли схемы обмана, которые используются при организации питания в отелях Турции по системе «все включено». Так, зачастую в блюда из мяса добавляют сою и полуфабрикаты неизвестного производства. По словам повара, работающего в турецкой гостинице, вместо алкоголя постояльцам могут налить местный «самопал».