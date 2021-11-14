Россиянин отдохнул в Турции и раскрыл главные способы обмана туристов

Российский путешественник побывал на отдыхе в Стамбуле, Турция, и раскрыл три главных способа обмана приезжих туристов. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, мужчина порекомендовал путешественникам никогда не поднимать щетку, которую якобы случайно теряют чистильщики обуви (занятие очень распространено среди жителей Стамбула). В ином случае недобросовестные турки предложат в знак благодарности почистить ботинки бесплатно, однако при этом начнут жаловаться на тяжелую жизнь и выпрашивать деньги.

Кроме того, россиянин напомнил, что чаще всего туристов обманывают в такси — водители могут не включить счетчик при посадке или рассказывать о его поломке. «Вам в лучшем случае гарантирован неприятный разговор, возможно с криками, с недовольным таксистом. В худшем — незапланированные траты», — предупредил об уловках автор блога.

Он также упомянул о другой распространенной схеме — когда незнакомец начинает дружеский разговор с туристом, предлагает ему выпить и угощает напитками за свой счет. Потом злоумышленник приглашает присоединиться своих друзей — когда иностранец теряет бдительность, компания перемещается в другое заведение на окраине города.

«Там он, расслабившись, покупает себе и, может, еще и одной из понравившихся девушек по напитку, а в итоге получает счет на 300 -1000 долларов (около 21-72 тысяч рублей). И поскольку место от центра далековато и ни о какой туристической полиции здесь речи быть не может, приходится платить», — объяснил россиянин.

Ранее в ноябре россиянка, посетившая провинцию Анталья, раскрыла схему обмана туристов в одной из гостиниц курорта и поделилась впечатлениями об отдыхе в осенний период. Так, туристке пообещали «приятные вознаграждения» в виде дополнительного ужина в ресторане отеля, сеанса массажа, либо сувенирных подарочных наборов, однако при этом ей нужно было оставить положительный отзыв о месте размещения на различных онлайн-платформах.