Чашка кофе за 50 тысяч рублей в популярном европейском городе возмутила туриста

Владельцы кафе в Будапеште решили обмануть туриста и принесли ему кофе за 50 тысяч рублей

Сотрудники кафе в Будапеште решили обмануть иностранного туриста и принесли ему чашку кофе за 210 тысяч форинтов (около 50 тысяч рублей). Об этом пишет Berliner Zeitung.

Турист из Германии, отдыхающий в популярном европейском городе, решил зайти в одно из столичных кафе и заказать себе чашку кофе. Мужчину очень возмутился, когда ему принесли счет на 210 тысяч форинтов (около 50 тысяч рублей), и отказался платить. В ответ официанты начали пугать его, что вызовут полицию, а также угрожать расправой.

Конфликт привлек внимание полицейского в штатском — владельцы кафе были арестованы по подозрению в вымогательстве. Сообщалось, что данная схема обмана распространена в Будапеште, поэтому правоохранительные органы часто ловят злоумышленников с поличным.

Ранее в октябре часто путешествующий россиянин раскрыл распространенные уловки, на которые попадаются неопытные туристы. Мужчина призвал быть внимательными в чужой стране и «относиться ко всему с подозрением». По его мнению, в незнакомом месте человек часто не может сконцентрироваться и теряет бдительность, чем пользуются мошенники.