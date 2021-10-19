Россиянин назвал «дырой» пятизвездочный отель в Турции и рассказал об обмане

Россиянин отдохнул в пятизвездочном отеле в Турции, назвал его «дырой» и рассказал о новом способе обмана туристов при бронировании тура. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор признался, что ему «больно видеть лица людей», которые покупают путевки в гостиницы, работающие по системе «все включено», так как можно легко нарваться на обман.

По его словам, турагент может предложить выгодное размещение в роскошном отеле на первой линии, при этом не уточняя, что тип проживания значится как «апартаменты». В таком случае гостя могут поселить в «обшарпанном» номере пансионата, где не будет развлечений.

«Вы вытянули несчастливый билетик, и вас селят в некий придаток гостиницы, расположенный в полутора километрах от моря и от основного корпуса, у черта на куличиках», — объяснил путешественник и добавил, что ему приходилось добираться до пляжа на автобусе, который ходил раз в час.

Ранее в октябре россиянка провела отпуск в турецком отеле «ультра все включено» и предупредила о схеме обмана постояльцев. Так, зачастую информация о расположении гостиницы может не соответствовать действительности. Как рассказала туристка, ее отель находился в 900 метрах от пляжа вместо заявленных 300. Также блогерша заметила, что уровень сервиса в ресторанах отличается от обещанного.