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Блогерши массово показали свою внешность без макияжа и запустили флешмоб

TikTok-блогерша показала себя без макияжа в рамках челленджа и напугала подписчиков

Кадр: @muawk / TikTok

Блогерши массово продемонстрировали свою внешность без косметики, запустили флешмоб и удивили пользователей сети. На опубликованные в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

Речь идет о челлендже под названием Catfish challenge, в рамках которого девушки показывают свои фото с ярким макияжем, укладкой и в красивой одежде, а затем демонстрируют естественную внешность без всего вышеперечисленного. Таким образом девушки высмеивают социальные сети и показывают, насколько сильно реальность может отличаться от изображений в интернете.

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Так, во флешмобе приняла участие визажист Уитни Кейт (Whitney Kait). В своем ролике она прикрепила фото, на котором на ее лицо нанесен яркий макияж. На последующих кадрах девушка засняла себя без косметики: видно, что у нее неровный тон кожи и светлые брови, а также морщины и синяки под глазами.

Помимо Кейт, во флешмобе поучаствовали еще 122 тысячи человек. Зрители удивились изменениям во внешнем виде девушек в комментариях под многочисленными роликами. «Теперь мне страшно», «Боже, женщины — зло», «Вы выглядите прекрасно в любом случае!», «Что только не придумают», «Женщины коварны. Это черная магия», — писали они.

Ранее в декабре блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила фанатов. Кейти Мерфи (Caitie Murphy) продемонстрировала свое лицо без косметических средств. В ролике видно, что у блогерши неровный тон кожи и негустые брови, имеются второй подбородок, морщины и синяки под глазами. На следующих кадрах юзерша показала свою внешность с ярким макияжем: она придала коже ровный тон при помощи тонального крема, нанесла на верхние и нижние веки неоново-сиреневые тени и окрасила брови в темный цвет.

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Таисия Косинцева
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