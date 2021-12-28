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В России заявили о необходимости адаптации к изменению климата

Изменение климата в России происходит в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по миру

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

России следует озаботиться вопросом адаптации к изменению климата, заявил советник президента страны по климату Руслан Эдельгериев, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, человечество не успевает привыкнуть к изменениям погодных условий, так как они меняются быстрее. Эдельгериев считает, что адаптация к изменениям климата приобретает критическую важность. Она требует «огромных инфраструктурных инвестиций и долгосрочного видения». «При этом нашей стране необходимо всерьез озаботиться именно адаптацией к изменению климата, на этом планирую сосредоточить свое внимание в 2022 году», — заявил он.

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Советник главы государства напомнил о данных Росгидромета, которые говорят, что изменение климата на российской территории происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по миру. Это приводит к таянию морского льда в Арктике. Климатологи связывают с этим явлением учащение экстремальных гидрометеорологических явлений и засухи. Эдельгериев считает, что особую роль в борьбе с изменением климата будет играть предотвращение лесных пожаров. Он указал на необходимость создания комплексной дорожной карты по предупреждению возгораний.

Ранее стало известно, что средняя температура в России за 2020-й увеличилась на 3,2 градуса из-за изменения климата.

Алия Шарафутдинова
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