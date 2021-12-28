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Следователи завели дело после падения Ми-2 под Ижевском

СКР возбудил дело в связи с крушением Ми-2 под Ижевском, где погиб один человек

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета Ми-2 под Ижевском, в результате которого погиб человек. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Центрального межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Дмитрий Захаров.

Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По данным СКР, 27 декабря около 14 часов мск у села Азино в Удмуртии упал вертолет Ми-2 с регистрационным опознавательным знаком «RA-15671» в результате нарушения эксплуатации и правил безопасности движения. Воздушное судно принадлежит Казанскому авиапредприятию.

Вертолет вылетел в 12:00 часов мск с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей с ним связи командир судна сообщил о возникновении нештатной ситуации.

Поздним вечером 27 декабря упавший вертолет был обнаружен спасателями. Командир воздушного судна скончался на месте, пассажир с множественными телесными повреждениями госпитализирован.

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Любовь Ширижик
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