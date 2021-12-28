Кладоискатель-любитель нашел доказательство шулерства в Древнем Риме

Кладоискатель-любитель из английского города Тирск, графство Северный Йоркшир, обнаружил доказательство того, что римляне занимались шулерством во время азартных игр, когда нашел утяжеленную игральную кость возрастом две тысячи лет. Об этом сообщает Daily Mail.

47-летний уборщик Стивен Паттисон наткнулся на бронзовый предмет во время поиска сокровищ на поле вместе с друзьями. Сначала англичанин принял находку за болт, который использовался на ферме, но смахнув с предмета землю, он увидел его истинное предназначение. Англичанин заметил на найденном кубике точки и понял, что это игральная кость времен Древнего Рима.

Разглядев кубик, мужчина понял, что он утяжелен таким образом, чтобы нужные числа выпадали чаще. Паттисон попробовал бросить находку несколько раз и заметил, что чаще обычного выпадали числа два и шесть. Таким образом находка доказала, что шулеры были еще в Древнем Риме.

«Римляне любили играть в игру, в которой было выгодно выбрасывать по два или шесть очков. Они сделали этот кубик немного кривым, чтобы повысить шансы на успех. У них были распространены азартные игры, а когда игра идет на деньги, всегда есть обман», — пояснил мужчина.

Англичанин вместе с братом регулярно ходит на поиски артефактов в окрестностях Северного Йоркшира. По его словам, поиск сокровищ с металлоискателем очень похож на путешествие во времени. Ранее Паттисон находил серебряные монеты XIII века. В Северном Йоркшире есть множество мест, где находят наследие Древнего Рима.

Ранее сообщалось, что в британском Уэльсе кладоискатель-любитель нашел уникальную средневековую брошь с изумрудом. По мнению экспертов, ее стоимость может достигать 100 тысяч фунтов стерлингов (около 10 миллионов рублей).

