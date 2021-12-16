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Мужчина после работы нашел уникальную драгоценность за 10 миллионов рублей

Кладоискатель нашел средневековую брошь, стоящую около десяти миллионов рублей

Фото: David Edwards

В британском Уэльсе кладоискатель-любитель нашел уникальную средневековую брошь с изумрудом. По мнению экспертов, ее стоимость может достигать 100 тысяч фунтов стерлингов (около 10 миллионов рублей), пишет издание Daily Mail.

44-летний Дэвид Эдвард совершил находку, когда прочесывал с металлоискателем поле неподалеку от своего дома. «Был уже вечер, темная пасмурная погода, — рассказывает мужчина. — Я вышел после работы, когда оставалось около часа до захода солнца, поэтому чудес не ждал». Однако всего через полчаса металлоискатель сработал.

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По оценке эксперта, драгоценность была изготовлена в XIII веке и, скорее всего, принадлежала знатной особе. «Из-за ее уникальности трудно с уверенностью назвать окончательную цену, — считает редактор журнала Treasure Hunting Джулиан Эван-Харт. — На рынке не было ничего, с чем ее можно сравнить. Она уйдет минимум за 10 тысяч фунтов (миллион рублей), но стоимость может подняться и до 100 тысяч (десять миллионов рублей)».

Ранее сообщалось, что два британских пенсионера попали под суд за сокрытие клада, стоимость которого превышает миллион фунтов стерлингов (104,1 миллиона рублей). Им удалось найти около тысячи древних золотых монет, изготовленных более двух тысяч лет назад.

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Олег Парамонов
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