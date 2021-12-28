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В МИД России рассказали о снижении доли доллара в международных расчетах

Глава департамента МИД Биричевский: Россия добивается снижения доли доллара в расчетах

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Москва вместе с партнерами работает над тем, чтобы снизить долю доллара в международных расчетах, заявил глава департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, Москва продолжает трудиться над этим вопросом в обычном режиме. «С некоторыми странами мы уже реально переходим на взаиморасчеты в национальных валютах», — рассказал он. Дипломат уточнил, что Россия добивается сокращения использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах.

Кроме того, внимание постепенно смещается на рынки капитала, альтернативные американскому. Важно обеспечить надежные и защищенные каналы передачи финансовой информации, добавил Биричевский. «Увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах с основными торговыми партнерами — это ключевые элементы повседневной работы ведомств экономического блока», — резюмировал представитель МИД.

Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что американский доллар продолжит оставаться доминирующей резервной валютой, так как такой расклад устраивает большинство участников международных валютных и торговых отношений.

Алия Шарафутдинова
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