В МИД России рассказали о снижении доли доллара в международных расчетах

Москва вместе с партнерами работает над тем, чтобы снизить долю доллара в международных расчетах, заявил глава департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, Москва продолжает трудиться над этим вопросом в обычном режиме. «С некоторыми странами мы уже реально переходим на взаиморасчеты в национальных валютах», — рассказал он. Дипломат уточнил, что Россия добивается сокращения использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах.

Кроме того, внимание постепенно смещается на рынки капитала, альтернативные американскому. Важно обеспечить надежные и защищенные каналы передачи финансовой информации, добавил Биричевский. «Увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах с основными торговыми партнерами — это ключевые элементы повседневной работы ведомств экономического блока», — резюмировал представитель МИД.

Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что американский доллар продолжит оставаться доминирующей резервной валютой, так как такой расклад устраивает большинство участников международных валютных и торговых отношений.