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Хитрая утка сыграла в прятки с тигром и попала на видео

Видео находчивой утки и охотившегося на нее тигра стало вирусным в сети

Пользователь Twitter @buitengebieden_ опубликовал видео, на котором запечатлено, как хитрая утка сыграла в прятки с охотившимся на нее тигром и спаслась от него благодаря умению нырять.

На запись длительностью 46 секунд попал момент, когда тигр подкрадывается к утке в воде. Прежде, чем хищник успевает сделать бросок, птица ныряет и через некоторое время появляется поодаль. Тигр выглядит крайне смущенным. Утка несколько раз повторяет свои действия. Все это время тигр пытается следовать за ней.

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Запись стала вирусной и набрала более двух тысяч просмотров. Некоторые пользователи сочли запись очень смешной, другие предположили, что утку спасло чудо. «Самые опасные прятки за всю историю. Хотелось бы знать, удалось ли утке спастись», — написал один из них. «Тигр не играет с едой. Его еда играет с ним», — пошутил другой.

Ранее сообщалось, что тигр залез на дерево в попытке поймать обезьяну и потерпел фиаско. В тот момент, когда хищник собрался броситься на потенциальную добычу, обезьяна перепрыгнула на другую ветку, в результате чего тигр потерял равновесие и упал.

Алиса Дмитриева
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