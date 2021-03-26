Тигр потерпел фиаско во время охоты на обезьяну и попал на видео

Тигр залез на дерево в попытке поймать обезьяну и потерпел фиаско. Видео с животными опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Правин Ангусами (Praveen Angusamy).

На записи видна обезьяна, которая сидит на верхушке дерева. К ней подбирается тигр. В тот момент, когда хищник собирается броситься на потенциальную добычу, обезьяна перепрыгивает на другую ветку. В результате тигр теряет равновесие и падает на землю.

Ангусами не уточнил, где и когда была сделана запись. Пользователей соцсетей развеселила находчивость обезьяны, хотя многие из них сочувствовали тигру. «Бедные животные. Оба борются за выживание», — написал один из них. «Тигр после падения будто говорит: "Ничего не произошло, брат, я просто отдыхаю"», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что красный волк вблизи реки Кабини в индийском штате Карнатака попытался отпугнуть преследовавшего его тигра отчаянным криком. Видео с погоней стало вирусным в соцсетях после того, как его твитнул фотограф дикой природы, который счел странным, что волк вопил.