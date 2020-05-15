Погоня тигра за вопящим красным волком попала на видео

Видео: @Mano_Wildlife / Twitter

Красный волк вблизи реки Кабини в индийском штате Карнатака попытался отпугнуть преследовавшего его тигра отчаянным криком. На видео с погоней обратило внимание издание NDTV.

Видео с погоней изначально было опубликовано каналом Five Zero Safaris и стало вирусным в соцсетях после того, как его твитнул фотограф дикой природы, который счел странным, что волк вопил. «Никогда не слышал крик испуганного волка в лесах, так как они сами — хищники», — написал он.

По словам офицера Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda), несколько его коллег предположили, что вопящий красный волк пытался отпугнуть тигра, так как неподалеку находились его щенки.

«Он выглядит паникующим. Крик очень странный и редкий. Тигр, похоже, не собирается отпускать его», — написал один из пользователей в комментариях. «Интересное видео. Всегда считал, что красный волк — стайное животное, поэтому странно видеть одиночную особь», — отметил другой.

Красные волки обычно общаются друг с другом при помощи пугающего свиста. Эти животные используют различные звуки, включая кудахтанье и высокочастотные крики, которыми не пользуется больше никто из семейства псовых.

Ранее сообщалось, что тигр в джунглях индийского штата Чхаттисгарх погнался за автобусом с туристами из-за торчащей из транспортного средства занавески. Когда разъяренный тигр начал атаковать автобус, туристы закричали, чтобы водитель ускорился.

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