Бездомная женщина стала доктором наук

Женщина из США, которая когда-то была бездомной и питалась на помойке, стала доктором наук благодаря урокам, усвоенным за время жизни на улице. Об этом сообщает KSAT.

В 17 лет Рита Филдс бросила школу и убежала из дома. Ей приходилось жить в парке и спать под деревьями. «С тех пор прошло 30 лет, но до сих пор кажется, будто это было вчера», — вспоминает она.

В довершение всего девушка забеременела. Денег, которые ей подавали прохожие, никогда не хватало на еду. Чтобы выжить, приходилось искать пропитание в мусорных баках. «Во время беременности всегда хочется есть, а у меня не было выбора, чем питаться, — рассказывает Филдс. — Когда ты голоден, по-настоящему голоден, все мысли только об этом».

Те годы научили ее находчивости, ответственности и управлению временем. Без этих качестве ей было не справиться. Детскую кроватку пришлось мастерить самой, используя вместо отвертки подобранный где-то нож для масла. До работы Филдс добиралась на автобусах с восемью пересадками. Кроме того, она вернулась в школу, чтобы в перспективе обеспечить ребенку нормальную жизнь. Последний урок, который она усвоила на улице, был таким: когда видишь бездомного, не осуждай его, а помоги.

Если ты не веришь в себя, мнение других не играет роли. А если веришь, кого волнует, что думают остальные Рита Филдс

В итоге Филдс получила степени бакалавра по специальностям английский язык и психология, а также степень магистра в области управления кадрами. После этого американка получила докторскую степень в области менеджмента. Теперь она преподает менеджмент в Университете Мичигана и руководит компанией 313 Industries, которая работает в аэрокосмической, оборонной и автомобильной отраслях. Недавно Филдс присоединилась к руководству компании Lighthouse — владельцу приюта, который помог ей в трудные времена.

Ранее сообщалось, что принцесса Дубая, ОАЭ, Латифа опубликовала видеозапись с бездомным котенком, который стал ее любимцем после того, как его чуть не растерзали принадлежащие ей тигры. Смотрителям удалось спасти котенка, и Латифа приютила выжившее после встречи с тиграми животное.