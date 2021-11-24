Бездомный котенок выжил в вольере с тиграми и стал любимцем принцессы

Принцесса Дубая, ОАЭ, Латифа опубликовала видеозапись с бездомным котенком, который стал ее любимцем после того, как его чуть не растерзали принадлежащие ей тигры. Видео с котенком она выложила в Instagram.

На опубликованной 35-летней дочерью эмира ОАЭ шейхой Латифой бинт Мохаммед записи видно, как три ее тигра играют с попавшим к ним в клетку бродячим котенком. Смотрители кидаются на помощь котенку, но один из тигров хватает животное в зубы и убегает. Белый тигр стоит в вольере и держит во рту беспомощно барахтающегося котенка.

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В конце концов, смотрителям удалось спасти котенка, и Латифа заявила, что намерена приютить выжившее после встречи с тиграми животное. «Он в порядке и больше не будет бездомным», — написала она.

Позже принцесса опубликовала и другие фотографии с котенком после того, как его отмыли и привели в порядок. На них видно, что у животного поразительно красивые разные глаза — голубой и карий. Это явление называется «гетерохромия».

Латифа регулярно публикует в Instagram фотографии, в том числе портреты своего 72-летнего отца, правителя Дубая Шейха Мохаммеда бин Рашида Аль-Мактума с милыми подписями. Посты принцессы сильно контрастируют с ее заявлениями, что шейх содержит ее как заложницу, и что она опасается за свою жизнь после попытки сбежать.

В марте 2018 года шейха с помощью подруги уехала в соседний Оман на автомобиле, там они пересели на гидроцикл и надувную лодку и доплыли до яхты сообщника, поджидавшего их в нейтральных водах. Когда их судно почти достигло берегов Индии, на борт поднялись военные и забрали Латифу. Организации по правам человека выражали обеспокоенность за судьбу девушки. До побега она записала видео, в котором жаловалась на то, что в мусульманской стране ей не дают жить так, как она хочет.

После этого о ней длительное время ничего не было слышно до тех пор, пока 24 декабря 2018 года правительство ОАЭ не опубликовало заявление, что сбежавшая дочь эмира «живет дома в Дубае вместе с семьей».