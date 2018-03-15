Дочь арабского эмира записала тревожное видео на случай смерти и исчезла

Дочь дубайского эмира, премьер-министра и вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума сбежала из страны, оставив видео, записанное ею на случай смерти или другой неприятности, сообщает New York Post. В видео девушка сообщила, что предприняла попытку побега, поскольку не может жить нормальной жизнью в арабском государстве.

По словам 33-летней Латифы, она одна из 30 детей богатейшего шейха. Она пояснила, что по этой же причине из страны бежала ее старшая сестра: ей отказывали в возможности выбирать, запрещали водить автомобиль и устанавливали рамки личной жизни.

Сама Латифа, по ее словам, уже предпринимала попытку побега в подростковом возрасте, после чего три года провела в тюрьме. Ранее Арабские Эмираты покинул ее брат.

Материалы по теме Принц без инстаграма Чем прославился скончавшийся сын дубайского эмира

Выбраться из страны девушке помог бывший французский шпион, пишет The Daily Mail. Предположительно, Латифа скрывается на яхте у побережья южной Индии и, как ожидается, будет искать политического убежища в Соединенных Штатах, где она установила контакт с адвокатом.

Находясь в 50 километрах от побережья Индии, она отправила сообщение своему представителю Радхе Стерлингу, живущему в Великобритании. Девушка попросила о помощи, поскольку видела снаружи подозрительных людей и слышала выстрелы. Стерлинг попросил Латифу записать стрельбу, но она не ответила.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!