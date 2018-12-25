Исчезнувшую дочь арабского эмира впервые показали публике

Дочь эмира ОАЭ шейху Латифу бинт Мохаммед Аль Мактум впервые сфотографировали с момента ее неудавшегося побега из дворца. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Новостное агентство страны WAM выпустило в понедельник, 24 декабря, правительственное заявление о том, что сбежавшая дочь эмира «живет дома в Дубае вместе с семьей». 15 декабря она встретилась с Мэри Робинсон (Mary Robinson), бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека. Агентство опубликовало снимки женщин.

В начале декабря сообщалось о неудачной попытке Латифы сбежать из дворца. В марте шейха с помощью подруги уехала в соседний Оман на автомобиле, там они пересели на гидроцикл и надувную лодку и доплыли до яхты сообщника, поджидавшего их в нейтральных водах. Когда их судно почти достигло берегов Индии, на борт поднялись военные и забрали Латифу.

С тех пор о ней ничего не было слышно. Организации по правам человека выражали обеспокоенность за судьбу девушки. До побега она записала видео, в котором жаловалась на то, что в мусульманской стране ей не дают жить так, как она хочет.

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