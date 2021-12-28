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В Netflix пообещали корректнее изображать украинцев

На Украине заявили, что стриминг-сервис Netflix обещал изображать украинцев корректнее

Кадр: фильм «Эмили в Париже»

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что стриминг-сервис Netflix в своих будущих проектах будет корректнее изображать персонажей украинского происхождения. Слова политика приводит новостной портал dev.ua.

Ткаченко отметил, что ранее он направил жалобу в Netflix из-за того, как в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» была показана украинка. Как указали в Минкульте, граждане Украины были возмущены тем, что их соотечественница ворует в магазине вещи и учит этому главную героиню шоу.

«Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи», — сказал Ткаченко, подчеркнув, что, хотя изображение украинки в сериале и является художественным образом, жители Украины имеют право высказать в связи с этим недовольство.

Ранее стало известно, что Ткаченко возмутился образом украинской героини во втором сезоне сериала Netflix «Эмили в Париже». «В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А к тому же еще и оскорбителен», — написал он в своем Telegram-канале.

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Сергей Равин
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