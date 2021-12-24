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Минкульт Украины возмутился «ворующей» соотечественницей в сериале Netflix

Министр культуры Украины: карикатурный образ украинки в «Эмили в Париже» неприемлем

Фото: Mike Blake / Reuters

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко возмутился образом украинской героини во втором сезоне сериала Netflix «Эмили в Париже». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А к тому же еще и оскорбителен. Такими будут видеть украинцев за границей? Ворующими, желающими получать все бесплатно, боящимися депортации? Так не должно быть», — написал Ткаченко.

Чиновник также добавил, что направит в Netflix свою позицию. Ткаченко при этом признался, что смотрел первый сезон «Эмили в Париже», который он назвал «неплохим развлекательным сериалом».

Во втором сезоне сериала «Эмили в Париже» появляется героиня украинской национальности по имени Петра. Вместе с ней протагонистка шоу Эмили учится во французской языковой школе.

В феврале Александр Ткаченко предложил завести уголовное дело на режиссера Никиту Михалкова. По его словам, отдельных российских деятелей культуры необходимо подвергнуть уголовному преследованию и одновременно запретить распространение их произведений на территории страны.

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Денис Рузаев
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