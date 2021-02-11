На Украине предложили завести уголовное дело на Никиту Михалкова

Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложили завести уголовное дело на режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр заявил, что отдельных российских деятелей культуры необходимо подвергнуть уголовному преследованию и одновременно запретить распространение их произведений на территории страны. К упомянутой категории он причислил актера театра и кино Михаила Пореченкова и режиссера Никиту Михалкова. «Но другое дело, когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд на Украину», — сказал Ткаченко. Он уточнил, что запрещать нужно распространение лишь некоторых произведений.

В качестве примера он привел киноленту «Полеты во сне и наяву» режиссера Романа Балаяна. В картине снимались актеры, которым в данный момент запрещен въезд на территорию Украины, из-за чего его не могут посмотреть граждане страны. «Точнее, могут, но в интернете», — подчеркнул министр. Он также указал на то, что подобными решениями людей провоцируют заниматься цифровым пиратством.

Ранее сообщалось, что солисту белорусской группы «Песняры» запретили въезд на Украину. После отказа во въезде певец вылетел из киевского аэропорта в Минск.