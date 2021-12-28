Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Туркмении перенес День алабая и сорвал аплодисменты

Гурбангулы Бердымухамедов перенес дату празднования Дня туркменского алабая

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов перенес дату празднования Дня туркменского алабая. Соответствующее решение он принял во время совместного заседания кабинета министров и Государственного совета безопасности республики, сообщает агентство «Туркменистан сегодня».

Празднование Дня туркменского алабая глава государства решил перенести без объяснения причин. Теперь национальный праздник в стране будут отмечать не в последнее воскресенье апреля, а в последнее воскресенье октября.

Подписывая соответствующий указ, Бердымухамедов назвал сохранение алабаев «священным долгом» и сорвал «бурные аплодисменты», добавило агентство.

Праздник в честь собаки породы алабай туркменский лидер учредил в феврале. Изначально его было решено праздновать в последнее воскресенье апреля — вместе с Национальным праздником ахалтекинского коня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
России предсказали ухудшение ситуации с коронавирусом после праздников
Microsoft изобрела смартфон с тремя дисплеями
Девушка с волосами до пояса раскрыла частоту их мытья
Москвич пополнил счет в банкомате сувенирными купюрами и обналичил их
Экс-участник КВН назвал причину ухода из Comedy Club Production
В России муж-тиран обвинил свою супругу в домашнем насилии
Россиянам рассказали о падении цен на отдых в Египте в январе
Белорусским силовикам вручили государственные награды
Планировавший убийство сторонник украинских неонацистов арестован под Ростовом
В здание турецкого посольства в Варшаве бросили коктейль Молотова
Карлсен проиграл 17-летнему узбекистанскому гроссмейстеру на ЧМ по рапиду
Россиянка засудила арендатора за курение в квартире
Раскрыт облик новой российской гиперзвуковой ракеты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter