Президент Туркмении перенес День алабая и сорвал аплодисменты

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов перенес дату празднования Дня туркменского алабая. Соответствующее решение он принял во время совместного заседания кабинета министров и Государственного совета безопасности республики, сообщает агентство «Туркменистан сегодня».

Празднование Дня туркменского алабая глава государства решил перенести без объяснения причин. Теперь национальный праздник в стране будут отмечать не в последнее воскресенье апреля, а в последнее воскресенье октября.

Подписывая соответствующий указ, Бердымухамедов назвал сохранение алабаев «священным долгом» и сорвал «бурные аплодисменты», добавило агентство.

Праздник в честь собаки породы алабай туркменский лидер учредил в феврале. Изначально его было решено праздновать в последнее воскресенье апреля — вместе с Национальным праздником ахалтекинского коня.