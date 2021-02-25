В Туркмении учредили праздник в честь алабая

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов учредил праздник в честь собаки породы алабай (среднеазиатской овчарки). Об этом сообщает Туркменское телевидение, передает Sputnik Армения.

Праздник туркменского алабая будет отмечаться каждое последнее воскресенье апреля вместе с Национальным праздником ахалтекинского коня.

В ноябре Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю. Золотой монумент установлен на постаменте, окруженном видеоэкраном. Во время церемонии открытия на экране демонстрировались ролики с участием собак этой породы.

В мае 2019 года президент Туркмении подарил щенка породы алабай Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост премьер-министра России.