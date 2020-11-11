Президент Туркмении открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка). Видеосъемку церемонии открытия опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Золотой алабай установлен на постаменте, окруженном видеоэкраном. Во время церемонии открытия на экране демонстрировались ролики с участием собак соответствующей породы.
В мае 2019 года Бердымухамедов подарил щенка породы алабай премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Туркмения давно известна своими позолоченными памятниками. Их начали устанавливать при первом президенте республики Сапармурате Ниязове. В 2017 году один из позолоченных памятников Ниязову демонтировали. Установленный в 2015 году памятник действующему президенту Бердымухамедову по-прежнему стоит в Ашхабаде.