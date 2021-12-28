Россиянам с низкими доходами предложат соцподдержку

В России предложили ввести порядок выявления граждан, нуждающихся в государственной соцподдержке. Соответствующий проект подготовило Министерство труда и социальной защиты страны. В ближайшее время правительство планирует опубликовать документы для публичного обсуждения, сообщают «Известия».

Если проект Минтруда поддержат, то с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет находить граждан с низкими доходами и предлагать им обратиться за помощью. Искать таких людей планируют на основе информации, полученной по каналам межведомственного взаимодействия, — например, через сотрудничество с Федеральной налоговой службой (ФНС).

ПФР станет оценивать положение россиян в трудной ситуации, учитывая доход и имущество членов семьи. После этого граждан уведомят о праве получить пособие и начнут их выплачивать. На данный момент, чтобы получить господдержку, россиян должен самостоятельно оценить, насколько его положение соответствует необходимым для помощи критериям. Затем требуется десять дней на оценку его нуждаемости.

Эксперты полагают, что нововведение поможет увеличить число россиян, которым могут оказать соцподдержку, а также уменьшить время на оценку нуждаемости и оперативно отслеживать изменения материального положения семьи. Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов полагает, что новый порядок усилит адресность госпомощи. Его мнение поддержал заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

«В комбинации с проактивным назначением эта информация позволит быстрее выявлять нуждающихся и уменьшит количество граждан в сложных жизненных ситуациях за счет своевременной поддержки», — подчеркнул Якушев.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать автоматический поиск граждан, нуждающихся в социальной помощи. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.