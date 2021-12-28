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Россиянам с низкими доходами предложат соцподдержку

Минтруд предложил ПФР с 2023 года находить нуждающихся россиян и выплачивать им пособия

Фото: Pixabay

В России предложили ввести порядок выявления граждан, нуждающихся в государственной соцподдержке. Соответствующий проект подготовило Министерство труда и социальной защиты страны. В ближайшее время правительство планирует опубликовать документы для публичного обсуждения, сообщают «Известия».

Если проект Минтруда поддержат, то с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет находить граждан с низкими доходами и предлагать им обратиться за помощью. Искать таких людей планируют на основе информации, полученной по каналам межведомственного взаимодействия, — например, через сотрудничество с Федеральной налоговой службой (ФНС).

ПФР станет оценивать положение россиян в трудной ситуации, учитывая доход и имущество членов семьи. После этого граждан уведомят о праве получить пособие и начнут их выплачивать. На данный момент, чтобы получить господдержку, россиян должен самостоятельно оценить, насколько его положение соответствует необходимым для помощи критериям. Затем требуется десять дней на оценку его нуждаемости.

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Эксперты полагают, что нововведение поможет увеличить число россиян, которым могут оказать соцподдержку, а также уменьшить время на оценку нуждаемости и оперативно отслеживать изменения материального положения семьи. Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов полагает, что новый порядок усилит адресность госпомощи. Его мнение поддержал заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

«В комбинации с проактивным назначением эта информация позволит быстрее выявлять нуждающихся и уменьшит количество граждан в сложных жизненных ситуациях за счет своевременной поддержки», — подчеркнул Якушев.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать автоматический поиск граждан, нуждающихся в социальной помощи. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Марина Совина
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