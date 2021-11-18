Нуждающихся в помощи россиян предложили искать автоматически

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает создание автоматического поиска россиян, нуждающихся в социальной помощи. Как сообщает «Коммерсантъ», поиск должен будет осуществляться через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Авторы документа, который размещен в базе нижней палаты парламента, предполагают, что с его помощью получится не только выявлять граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, но и в целом следить за тем, как госмониторинг сказывается на положении нуждающихся россиян.

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Рассчитывать имущественную обеспеченность предлагается за счет ЕГИССО и сведений от Пенсионного фонда, формируемых на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС), МВД и Росреестра.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что зарплата «для счастья» является психологической оценкой. Она показывает, какое количество денег нужно гражданину для благополучной жизни. В среднем этот показатель составляет тройную зарплату. Кроме того, жителям крупных мегаполисов обычно требуется больше средств, чем жителям небольших городов с невысоким социально-экономическим рейтингом.

