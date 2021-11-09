Финансист предупредил россиян об опасности быстрого закрытия кредита

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский предупредил россиян об опасности быстрого закрытия кредита. Он рассказал агентству «Прайм», что в случае частичного погашения может возникнуть конфликтная ситуация с банком.

При этом финансист напомнил, что ни одна организация не может запретить закрыть весь долг досрочно.

«Дело в том, что достаточно часто имеют место случаи, когда банки либо вообще запрещают частично погашать ипотечный кредит, либо дают возможность внести один-два платежа, причем это, как правило, зафиксировано в кредитном договоре», — пояснил он.

Также Переславский дал советы, как проводить такие платежи. По его словам, выгоднее всего — сокращать срок кредита, то есть одним платежом сократить его на максимально возможный срок. Эксперт пояснил, что вместе с основным долгом будут пересчитаны в меньшую сторону проценты по кредиту, и при том же ежемесячном платеже заемщик сэкономит достаточно крупную сумму, поясняет Переславский.

Ранее университет «Синергия» провел исследование, изучив, на какие цели чаще всего берут кредит россияне. Самым популярным в стране оказалось ипотечное кредитование. С такой целью в банки обращались 28,8 процента опрошенных. Еще 20,4 процента получают ссуду на покупку автомобиля, 19,4 процента — на приобретение гаджета и бытовой техники, 15,9 процента — на ремонт. Около 8,8 процента брали ссуду на погашение старых долгов. Меньше всего россияне берут кредиты на путешествия, здоровье, помощь родным, обучение и организацию мероприятий (менее 10 процентов).