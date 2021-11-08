Агентство по развитию России не смогло выплатить зарплаты сотрудникам

Бывшие сотрудники созданной год назад автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития» (АИР) обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить им выплату зарплат и компенсаций после увольнения. Об этом со ссылкой на текст обращения пишут «Ведомости».

Структура была нужна властям для сопровождения особого режима для крупных инвесторов — соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В ней поучаствовали ВЭБ.РФ, фонд «Сколково», Фонд развития промышленности (ФРП), а также правительство России и Минэкономразвития, хотя последние весной этого года покинули проект.

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Авторы обращения указывают, что именно они смогли обеспечить к апрелю 2021 года 36 соглашений на общую сумму 1,3 триллиона рублей, о которых Путину докладывал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Однако в августе почти всех их сократили или уволили по другим обстоятельствам.

Издание обнаружило в базе Мосгорсуда не менее 55 исков по трудовым спорам с АИР, общая сумма требований составляет 43 миллиона рублей. По 25 искам требования удовлетворены полностью или частично, по остальным заседания продолжаются. Однако у организации нет средств и материальных активов на такую сумму, так что обеспечить выплаты не получится.

В Минфине рассказали, что ранее не владели актуальной информацией по поводу положения дел в агентстве и теперь разбираются с ситуацией. В Минэкономразвития указали, что по судьбе АНО прошло несколько консультаций Минфина и ВЭБ.РФ, чтобы решить проблему. В свою очередь представитель ВЭБ.РФ напомнил, что банк не имеет отношения к функционалу АИР и решение примут на уровне правительства.

По данным «Ведомостей», к началу 2021 года численность сотрудников АНО превысила 120 человек, организация арендовала старинный особняк в центре Москвы стоимостью шесть миллионов рублей в месяц. Отчет о расходах на сайте Минюста свидетельствует, что за 2020 год организация потратила 328 миллионов рублей, из них 270 миллионов — на аппарат управления. Перебои с зарплатой начались в январе, а с марта сотрудники не получали ни оклады, ни премии.

В комментарии изданию высокопоставленный федеральный чиновник указал, что на АИР не нашлось госфинансирования из-за реформы институтов развития. По его словам, уже через несколько недель после создания агентства власти посчитали, что оно не имеет смысла в новых условиях, поэтому его поддержка не была запланирована.