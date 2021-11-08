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Оценен прогноз Грефа по поводу мировой стагфляции

Экономист Кульбака: серьезные инфляционные скачки замедлятся к концу 2022 года
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Герман Греф
Герман Греф
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака назвал прогноз главы Сбербанка Германа Грефа по поводу мировой стагфляции вполне реальным. По оценке экономиста, которую он дал в беседе «Лентой.ру», к концу 2022 года все серьезные инфляционные скачки замедлятся.

Ранее в интервью РИА Новости Герман Греф сообщил, что риск стагфляции, то есть ситуации, когда экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен, в мире невелик. Основной причиной ускорения инфляции банкир назвал опережающее ожидание восстановления глобальной экономики. Примерно к июню 2022-го международный рынок адаптируется к новым условиям, заверил Греф. По его мнению, в результате этого динамика цен нормализуется.

Банкир назвал причины существующей в настоящий момент инфляции. Среди прочего глава Сбербанка отметил нарушение технологических цепочек из-за пандемии, резко возросший спрос на чипы, а также сложные климатические условия и общий рост цен на энергоносители, которые способствуют повышению цен на сельскохозяйственную продукцию.

Прогноз верный

Экономика разных стран и областей неравномерно выходит из кризиса, заявил Кульбака. В этом кроется причина скачков инфляции. «Здесь с Германом Оскаровичем [Грефом] я абсолютно согласен. Когда экономика начинает выходить из кризиса, это, как правило, сопровождается более высокой инфляцией, потому что спрос на товары и услуги начинает расти. Этот процесс по-хорошему должен закончиться где-то в середине года, если экономика выйдет из кризиса», — заявил доцент экономических наук.

Он отметил, что Греф верно высказался по поводу переживаний о мировой экономике. «Он абсолютно прав. Сейчас волноваться по поводу инфляции, в частности мировой инфляции, особенно не приходится. То есть говорить о варианте сценария, когда у нас в мире возникнет стагфляция, то есть когда у нас происходят стагнация и инфляция одновременно, не приходится, этого не будет. Инфляция постепенно успокоится, тем более что в большинстве стран центральные банки ведут достаточно грамотную денежную политику», — пояснил Кульбака.

С учетом происходящего сегодня можно предположить, что к концу 2022 года все серьезные инфляционные скачки замедлятся, добавил он. Не везде с одинаковым темпом и не на всех рынках сразу, заметил экономист, но снижения напряжения в мировой экономике вполне можно ожидать уже начиная с середины следующего года.

Ранее Герман Греф оценил риск начала нового мирового кризиса. По его словам, к этому в ряде стран может привести ужесточение монетарной политики ведущими финансовыми регуляторами, однако пока остается неясным, насколько это системный риск.

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