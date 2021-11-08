Оценен прогноз Грефа по поводу мировой стагфляции

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака назвал прогноз главы Сбербанка Германа Грефа по поводу мировой стагфляции вполне реальным. По оценке экономиста, которую он дал в беседе «Лентой.ру», к концу 2022 года все серьезные инфляционные скачки замедлятся.

Ранее в интервью РИА Новости Герман Греф сообщил, что риск стагфляции, то есть ситуации, когда экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен, в мире невелик. Основной причиной ускорения инфляции банкир назвал опережающее ожидание восстановления глобальной экономики. Примерно к июню 2022-го международный рынок адаптируется к новым условиям, заверил Греф. По его мнению, в результате этого динамика цен нормализуется.

Банкир назвал причины существующей в настоящий момент инфляции. Среди прочего глава Сбербанка отметил нарушение технологических цепочек из-за пандемии, резко возросший спрос на чипы, а также сложные климатические условия и общий рост цен на энергоносители, которые способствуют повышению цен на сельскохозяйственную продукцию.

Прогноз верный

Экономика разных стран и областей неравномерно выходит из кризиса, заявил Кульбака. В этом кроется причина скачков инфляции. «Здесь с Германом Оскаровичем [Грефом] я абсолютно согласен. Когда экономика начинает выходить из кризиса, это, как правило, сопровождается более высокой инфляцией, потому что спрос на товары и услуги начинает расти. Этот процесс по-хорошему должен закончиться где-то в середине года, если экономика выйдет из кризиса», — заявил доцент экономических наук.

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Он отметил, что Греф верно высказался по поводу переживаний о мировой экономике. «Он абсолютно прав. Сейчас волноваться по поводу инфляции, в частности мировой инфляции, особенно не приходится. То есть говорить о варианте сценария, когда у нас в мире возникнет стагфляция, то есть когда у нас происходят стагнация и инфляция одновременно, не приходится, этого не будет. Инфляция постепенно успокоится, тем более что в большинстве стран центральные банки ведут достаточно грамотную денежную политику», — пояснил Кульбака.

С учетом происходящего сегодня можно предположить, что к концу 2022 года все серьезные инфляционные скачки замедлятся, добавил он. Не везде с одинаковым темпом и не на всех рынках сразу, заметил экономист, но снижения напряжения в мировой экономике вполне можно ожидать уже начиная с середины следующего года.

Ранее Герман Греф оценил риск начала нового мирового кризиса. По его словам, к этому в ряде стран может привести ужесточение монетарной политики ведущими финансовыми регуляторами, однако пока остается неясным, насколько это системный риск.