Изъятие шести тонн поддельной красной икры попало на видео

В подмосковном Реутове изъятие полицейскими шести тонн поддельной красной икры с подпольного производства попало на видео. Запись во вторник, 28 декабря, публикует «МВД Медиа».

На кадрах видно, как полицейские осматривают картонные коробки, наполненные поддельным товаром. Также на записи видны пустые банки с наклеенными этикетками несуществующих производителей и тазики с искусственной икрой, которую мошенники продавали под видом настоящей.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники продавали свою продукцию в торговые точки Московского региона, а также Ивановской, Омской, Тамбовской областей. На производстве трудились пятеро граждан ближнего зарубежья, у которых не было медицинских книжек и разрешений на работу. Их привлекли к административной ответственности. Также полицейские задержали четверых подозреваемых в организации подпольного производства. В отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один фигурант находится под домашним арестом.