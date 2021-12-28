В России начнут по-новому считать инфляцию

С 2022 года Росстат начнет по-новому рассчитывать инфляцию. Например, ведомство проведет эксперимент по расчету официальной инфляции на основе информации из онлайн-касс или чеков с помощью больших данных.

Также с января расчет еженедельной оценки индекса потребительских цен (ИПЦ) будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ — по формуле Ласпейреса. Индивидуальные индексы цен станут агрегироваться на верхний уровень с учетом изменений в зависимости от динамики цен конкретного товара или услуги.

Одновременно скорректирована процедура учета цен для расчета еженедельной оценки и ежемесячного ИПЦ. Еженедельная регистрация потребительских цен переносится с понедельника на пятницу. Это позволит, по мнению Росстата, учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник.

Ежемесячная регистрация потребительских цен будет проводиться в последние пять дней месяца (ранее начиналась в 20-х числах и заканчивалась 25-го числа отчетного месяца). С 2022 года также расширяется список потребительских товаров и услуг, по которым идет наблюдение за инфляцией (с 556 до 558).

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что уровень инфляции по итогам 2021 года превысит восемь процентов. Президент страны Владимир Путин дал поручение вернуть инфляцию к цели в четыре процента в 2022 году.