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Глава ЦБ спрогнозировала уровень инфляции в конце года

Глава Банка России Набиуллина: инфляция в РФ по итогам 2021 года составит чуть больше 8%
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, каким станет уровень инфляции в стране в конце года. Он составит чуть больше восьми процентов, заявила Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».

Набиуллина спрогнозировала, что уровень инфляции по итогам 2021 года превысит восемь процентов. «Это много, это больше нашей цели в четыре процента», — подчеркнула глава регулятора.

По словам Набиуллиной, продукты питания подорожали на 10,8 процента, а овощи и фрукты — на 19,4 процента.

«Дорожали автомобили, стройматериалы, но с сентября не просто замедлились цены, а цены начали снижаться. Ниже общего темпа роста цен росли цены на услуги», — отметила она.

До этого глава Банка России отмечала, что годовая инфляция по итогам декабря станет меньше ноябрьской, но ее устойчивое замедление будет наблюдаться в начале 2022 года. Согласно текущему прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2021 года достигнет 7,4-7,9 процента.

Ранее экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод спрогнозировал изменение цен на продукты в 2022 году. Главной предпосылкой к этому он назвал гиперинфляцию, которая не может продолжаться вечно.

Марина Совина
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