12-летний подросток обогнал Эйнштейна по уровню интеллекта

Английский школьник Барнаби Суинберн (Barnaby Swinburn) попросил у родителей на Рождество два подарка — IQ-тест Менса и криптовалюту. 12-летний подросток получил максимальную оценку за тест — 162 балла. Об этом сообщает Bristol Post.

Его результат оказался выше, чем у 99 процентов населения Земли. По уровню интеллекта он обогнал даже Альберта Эйнштейна — считается, что IQ автора теории относительности был на уровне в 160 баллов, в то время как средний показатель во всем мире составляет 100 баллов. Мальчика приняли в общество Менса — крупнейшую организацию для людей с высоким коэффициентом интеллекта.

По словам его матери, сын увлекается рынком криптовалют, но его возраст слишком мал, чтобы у него были собственные токены. На Рождество он получил конверт с деньгами, которые планирует перевести в криптовалюту. Какая именно сумма денег была в конверте и в какую криптовалюту хочет вложиться юный гений женщина не уточнила.

Школьник увлекается математикой и химией. В будущем он мечтает стать программистом, а пока он изучает университетские курсы и хочет поступить в Оксфорд.

Ранее стало известно, что житель Лондона, Англия, двухлетний Исайя Гьямфи умеет читать, писать и считать на английском, испанском и французском языках. Мать Гьямфи, 30-летняя Жазель Андерсон, рассказала, что ее сын недавно научился считать до 40 на японском языке всего за сутки. Теперь он в разной степени овладел четырьмя языками. По ее словам, она поняла, что мальчик быстро усваивает информацию, когда ему было восемь месяцев — он легко запоминал и озвучивал буквы.